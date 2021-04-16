Кабмин расширил возможности участия в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило возможности участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика".

"Количество лауреатов по каждой из номинаций увеличится с трех до пяти, а общее число победителей достигнет 50. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

По новым правилам, в конкурсе смогут участвовать муниципальные округа, ранее не имевшие такой возможности.

Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений составят от 10 млн рублей до 50 млн рублей, сельских поселений - от 3 млн рублей до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году 1 млрд рублей.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Его цель - выявление и распространение лучшего управленческого опыта. Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политике, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.