{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин расширил возможности участия в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

Количество лауреатов по каждой из номинаций увеличится с трех до пяти, а общее число победителей достигнет 50

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило возможности участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика".

"Количество лауреатов по каждой из номинаций увеличится с трех до пяти, а общее число победителей достигнет 50. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

По новым правилам, в конкурсе смогут участвовать муниципальные округа, ранее не имевшие такой возможности.

Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений составят от 10 млн рублей до 50 млн рублей, сельских поселений - от 3 млн рублей до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году 1 млрд рублей.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. Его цель - выявление и распространение лучшего управленческого опыта. Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политике, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.

Теги
Россия
Ветераны войны получили более 22 тыс. бесплатных мобильных телефонов в 2020 году
Акция предусматривает не только вручение бесплатных гаджетов с оплаченным тарифом, но и оказание участникам и инвалидам Великой Отечественной войны иной помощи, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Читать полностью