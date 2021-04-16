CNN: в Мичигане выявили резкий рост заболеваемости COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Резкий рост заболеваемости COVID-19 - один из самых высоких на территории США - наблюдается в штате Мичиган, где некоторые клиники уже заполнены больными на 90-95%. Об этом со ссылкой на заявление крупнейшей системы здравоохранения штата Beaumont Health сообщила в пятницу телекомпания CNN .

По данным организации, в ведении которой находятся около десятка госпиталей, среднее число находящихся в них пациентов, заразившихся COVID-19, увеличилось с 129 в конце февраля до более 800 в настоящее время. Хотя это ниже пиковых показателей прошлого года, но в этих лечебных заведениях возросло число пациентов с другими заболеваниями, госпитализация которых ранее откладывалась из-за пандемии коронавируса.

"Наши показатели заболевших COVID-19 поднимаются все выше и все быстрее, удручающе и крайне тревожно это наблюдать, - заявил телекомпании исполнительный директор Beaumont Health Джон Фокс. - Мы нуждаемся в оказании срочной помощи всех [готовых ее предоставить]". Эксперты объясняют рост заболеваемости COVID-19 распространением в штате наиболее заразных и "мобильных" штаммов коронавируса.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, девять городов Мичигана входят в десятку городских агломераций с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом. На прошлой неделе в штате ежедневно регистрировалось в среднем по 7 870 новых случаев заражения против 1 044 в конце февраля.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,49 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 565 283 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.