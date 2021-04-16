Первые партии вакцины "Ковивак" отправили в регионы

Ветераны войны получили более 22 тыс. бесплатных мобильных телефонов в 2020 году

Акция предусматривает не только вручение бесплатных гаджетов с оплаченным тарифом, но и оказание участникам и инвалидам Великой Отечественной войны иной помощи, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

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