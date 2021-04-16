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Первые партии вакцины "Ковивак" отправили в регионы

Вакцина создана Центром им. Чумакова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первые партии вакцины "Ковивак", созданной в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН" (Центр им. Чумакова) для профилактики коронавирусной инфекции, отправлены в российские регионы.

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Об этом сообщил ТАСС генеральный директора Центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины "Ковивак", созданной в Центре им. Чумакова для профилактики коронавирусной инфекции, вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям", - сказал он.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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