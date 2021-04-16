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В Пакистане заблокировали работу интернета

По данным газеты Dawn, поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны, где на этой неделе происходили массовые столкновения сторонников исламской радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" с полицией

ИСЛАМАБАД, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Пакистана в пятницу временно заблокировало работу интернета в стране в целях обеспечения внутренней безопасности.

Как сообщает газета Dawn, поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны, где на этой неделе происходили массовые столкновения сторонников исламской радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) с полицией.

По данным властей, в ходе них в Лахоре, Исламабаде, Пешаваре и других крупнейших городах погибли по меньшей мере семь человек, включая нескольких полицейских. 300 сотрудников сил правопорядка получили ранения.

В четверг власти Пакистана объявили о запрете TLP на основе закона о борьбе с терроризмом.

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