Голикова: темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать скорого снятия ограничений

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Рост объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в "какое-то очень ближайшее время", однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - сказала она на заседании коллегии Минздрава РФ.

"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в РФ и без пандемии. "Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется", - пояснила Голикова.

По данным вице-премьера, число привившихся от COVID-19 в России превысило 8 млн. "Наша с вами работа по вакцинации населения - это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра более 8 млн, <...> сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо", - сказала она.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Иммунизация особенно важна для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также людей старшего возраста, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.