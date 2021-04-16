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Мишустин считает необходимым активнее развивать в России медицинскую реабилитацию

Премьер-министр полагает, что важно развивать новые методы и направления восстановления здоровья, в том числе для пациентов, которые перенесли коронавирус

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее развивать в стране медицинскую реабилитацию и сосредоточиться не только на увеличении объемов такой помощи, но и на внедрении новых методик.

"Направление, которое необходимо активнее развивать, - медицинская реабилитация. Сейчас ее вклад в помощь гражданам невелик", - сказал глава кабмина в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

По словам Мишустина, важно не просто увеличить объемы проведения медицинской реабилитации, но и развивать новые методы и направления восстановления здоровья, в том числе для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. "Надо повысить готовность системы к новым вызовам. И сделать так, чтобы люди увидели конкретные результаты этой работы", - резюмировал премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМедицина
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