Голикова заявила, что диспансеризацию в 2020 году прошли 30 млн россиян

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Первое, о чем я хочу сказать - это, конечно, остановленная в связи с ковидом всероссийская диспансеризация населения. Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан", - сказала она, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. "Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом", - добавила она.