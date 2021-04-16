{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Голикова заявила, что диспансеризацию в 2020 году прошли 30 млн россиян

По словам вице-премьера, ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Первое, о чем я хочу сказать - это, конечно, остановленная в связи с ковидом всероссийская диспансеризация населения. Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан", - сказала она, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. "Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом", - добавила она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
Минобрнауки сформирует программу по строительству общежитий вузов на 10 лет
В ведомстве сообщили, что в 2020 году на ремонт общежитий выделили 17,9 млрд рублей, 67% из них направлены в регионы
Читать полностью