Мишустин предложил более активно внедрять цифровые методы в российскую медицину

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Цифровые решения необходимо более активно внедрять в систему здравоохранения. Такую позицию обозначил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

"Важно более активно внедрять цифровые методы в систему здравоохранения, чтобы оперативно решать возникающие проблемы, повышать качество и доступность медицинской помощи для наших граждан", - считает глава российского кабмина.

Он отметил, что телемедицинские консультации, дистанционное наблюдение за амбулаторными пациентами, электронные больничные листы и рецепты позволяют сделать медицинскую помощь доступной и комфортной для людей.

Для того чтобы в режиме онлайн управлять медицинской помощью, создан целый ряд регистров, напомнил Мишустин. "В том числе - [регистры] пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто был вакцинирован, а также регистр граждан, у которых есть право на бесплатное лекарственное обеспечение, - указал премьер. - Система позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя. Это очень важный вопрос и высокая ответственность".

Мишустин добавил, что правительство ведет работу по модернизации первичного звена здравоохранения. Люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь в хороших условиях, подчеркнул он. "И для этого необходимо построить и реконструировать сотни медицинских организаций, - указал премьер. - Столько же объектов капитально отремонтировать. Закупить необходимое медицинское оборудование, транспорт, в том числе для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы".

Как подчеркнул глава кабинета министров, в ближайшие пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей, из них 90 млрд рублей - уже в текущем году.