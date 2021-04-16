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Пандемия COVID-19

На Украину прибыли первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer по механизму COVAX

До этого глава Минздрава сообщал, что страна по контрактам должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцина американской компании Pfizer в количестве 117 тыс. доз прибыла в пятницу на Украину в рамках международного механизма от Всемирной организации здравоохранения COVAX, сообщило агентство "РБК-Украина".

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"Самолет прибыл в столичный аэропорт "Жуляны". На его борту находятся в специальных холодильных контейнерах 117 тыс. доз - первая партия Pfizer", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, выступая в парламенте, министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что "следующая партия [Pfizer] в количестве 10 млн доз ожидается прямой поставкой в мае - июне". Всего же страна, по его словам, по контрактам должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. Всего прививку на сегодня сделали 432 817 жителей страны, из низ за последние сутки - 13 520 человек. Вакцинацию пока проводят двумя препаратами - Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. В стране также зарегистрирована и вакцина компании Pfizer. От использования и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Украинский президент Владимир Зеленский пояснил отказ тем, что российская вакцина якобы не имеет подтверждения результативности и заявил, что граждане Украины не "подопытные кролики" и у властей страны "нет права на них экспериментировать".

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