На Украину прибыли первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer по механизму COVAX

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Первая партия вакцина американской компании Pfizer в количестве 117 тыс. доз прибыла в пятницу на Украину в рамках международного механизма от Всемирной организации здравоохранения COVAX, сообщило агентство "РБК-Украина" .

"Самолет прибыл в столичный аэропорт "Жуляны". На его борту находятся в специальных холодильных контейнерах 117 тыс. доз - первая партия Pfizer", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, выступая в парламенте, министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что "следующая партия [Pfizer] в количестве 10 млн доз ожидается прямой поставкой в мае - июне". Всего же страна, по его словам, по контрактам должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. Всего прививку на сегодня сделали 432 817 жителей страны, из низ за последние сутки - 13 520 человек. Вакцинацию пока проводят двумя препаратами - Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. В стране также зарегистрирована и вакцина компании Pfizer. От использования и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался. Украинский президент Владимир Зеленский пояснил отказ тем, что российская вакцина якобы не имеет подтверждения результативности и заявил, что граждане Украины не "подопытные кролики" и у властей страны "нет права на них экспериментировать".