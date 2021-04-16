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ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это приближает к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии: за последние два месяца отмечен почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В мире количество новых случаев, регистрируемых еженедельно, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - сказал он.

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