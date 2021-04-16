Мурашко заявил, что России удалось избежать драматического сценария эпидемии COVID-19

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия смогла избежать драматического сценария эпидемии коронавирусной инфекции, но подводить окончательные итоги пока рано. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня рано подводить итоги пандемии, она продолжается. Но мы с уверенностью можем сказать, что слаженные действия медицинских работников, организаторов здравоохранения под руководством президента позволили избежать драматического сценария", - сказал он, выступая на заседании коллегии министерства.

Мурашко отметил, что в регионах России от коронавируса привились достаточно людей, чтобы сделать эпидемическую ситуацию управляемой.

По данным Мурашко, ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась из-за пандемии. "Пандемия новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие, обусловила негативные демографические тенденции снижения ожидаемой продолжительности жизни", - сказал он.

При этом, напомнил министр, младенческая смертность в стране достигла исторического минимума за всю историю России и Советского Союза.