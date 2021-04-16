В Москве стартовал двухнедельный эксперимент, моделирующий полет к Луне

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двухнедельный изоляционный эксперимент "Эскиз", моделирующий полет к Луне на корабле "Орленок", стартовал сегодня в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Об этом ТАСС в пятницу сообщил ответственный исполнитель проекта, сотрудник ИМБП РАН Сергей Пономарев.

"На базе ИМБП начался изоляционный эксперимент "Эскиз". Экипаж из шести человек вошел в наземный испытательный комплекс", - сказал он.

Особенностью эксперимента станет маленький жизненный объем, в котором будут одновременно находиться шесть человек. Пространство будет около 8-12 м. Там расположены спальные места, несколько рабочих мест с большим количеством научного оборудования и санузел.

За две недели экипаж условно долетит до Луны, выполнит выход на лунную поверхность и вернется обратно. Условная внекорабельная деятельность планируется с применением средств виртуальной реальности. Будут апробированы шлем и уникальная система вывешивания, которая позволит имитировать лунную гравитацию.

Одной из главных целей, по словам Пономарева, является изучение раннего периода адаптации к сложным условиям. Специалисты будут смотреть, каким образом экипаж будет взаимодействовать в достаточно серьезной скученности, насколько это будет отражаться на их психоэмоциональном статусе. Затем будут разработаны средства и методы психологической поддержки. Также будет изучено неспецифическое воздействие на иммунную систему. Когда человек испытывает большой стресс, то наблюдаются изменения в системе иммунитета - причина этих изменений пока не ясна.

Финансирование эксперимента "Эскиз" ведется за счет проекта Минобрнауки "Павловский центр "Интегративная физиология - медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости", а также за счет проекта Российского научного фонда.