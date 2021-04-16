Голикова потребовала решить проблему с лекарствами для льготников до конца 2021 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Проблема обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами должна быть решена до конца 2021 года. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы движемся в направлении максимального финансового обеспечения этих решений, но не все еще в этой части урегулировано до конца. Поэтому очень важно на <...> основе созданного регистра (льготных категорий граждан - прим. ТАСС) до конца ответить на вопрос и обеспечить нуждающихся граждан необходимыми лекарственными препаратами, и это все должно быть сделано до конца 2021 года", - сказала она, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

По мнению Голиковой, несмотря на работу правительства по обеспечению лекарствами льготных категорий граждан и деятельность фонда "Круг добра", помогающего детям с редкими заболеваниями, проблема обеспечения лекарствами в РФ сохраняется. "Но есть еще категории, которые нуждаются, которые имеют право, но до конца это лекарственное обеспечение не получают. Безусловно, в основном речь идет о регионах страны, но здесь федеральному центру тоже нельзя отстраняться", - подчеркнула она.