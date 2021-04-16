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Власти Кубани заявили, что в регионе нет дефицита мест в отелях

По словам врио министра курортов края, в регионе готовы единовременно принять до полумиллиона туристов

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край способен единовременно принимать 500 тыс. туристов и обладает значительным ресурсом номерного фонда для отдыхающих на случай роста турпотока после ограничения авиасообщения с Турцией. Об этом сообщила ТАСС в пятницу врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

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"Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. Курорты Краснодарского края - это более 10 тыс. средств размещения: около 3,4 тыс. крупных отелей и более 6 000 небольших частных мини-гостиниц и гостевых домов. Единовременная емкость наших курортов - 500 тыс. человек. Это значительный ресурс, поэтому мы можем говорить, что курорты Краснодарского края готовы к приему большого количества туристов", - сказала Золотухина.

На фоне высокой востребованности курортов края на майские праздники и заявлений участников отрасли о возможном росте цен на отдых, она порекомендовала отдыхающим ранее бронирование, когда есть возможность выбора дат, цен, конкретных желаемых номеров и набора услуг. "Не стоит откладывать это на пик сезона и рассчитывать, что лучший номер в популярном отеле будет дожидаться вас по экономичной цене", - добавила собеседница агентства.

По словам Золотухиной, власти региона надеются избежать значительного роста цен на отдых. "Мы рассчитываем, что значительного роста цен на курортах Краснодарского края в этом году удастся избежать. И призываем собственников бизнеса стремиться не к сиюминутной выгоде, а работать на перспективу. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы привлечь новых клиентов, которые могут стать постоянными, и которые будут выбирать отдых в Краснодарском крае, даже имея возможность посетить весь мир", - пояснила врио министра.

Касаемо ситуации с пандемией коронавируса, она заявила, что предприятия санаторно-курортной отрасли научились работать в таких условиях, о чем свидетельствует отсутствие очагов заражения, все средства размещения работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, отдыхающих в регионе призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 м.

Золотухина также отметила, что речи о принудительной вакцинации работников туристической отрасли в регионе не идет, так как "вопрос делать ли прививку от коронавируса - это личное дело каждого".

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РоссияКраснодарский край
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