Собянин заявил, что "глобальное" закрытие Москвы из-за пандемии не рассматривалось

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы не рассматривали глобальное закрытие столицы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ни о каком глобальном закрытии Москвы с самого начала речь не шла. Мы сознательно приняли решение, что Москва будет функционировать, функционировать настолько, насколько это возможно. Почти год уже, после майских праздников того года, Москва функционирует в нормальном режиме - аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, передвижения по дорогам - практически, каких-то серьезных ограничений не существует, в этой системе и ситуации мы работали и работаем", - сказал Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Он подчеркнул, что среди всех авиационных европейских хабов Москва - "номер один". По его словам, каждый год в Москву ежегодно прилетаете более 100 млн человек, каждый день на электричках в столицы въезжает более 2 млн человек, порядка 1,5 млн автомобилей въезжает в город и выезжает из него ежедневно. Собянин отметил, что столица имеет "оборот" иногородних граждан около 3,5-4 млн человек каждый день.

"Закрытие Москвы обозначало бы 100%, полное закрытие всей страны, полный разрыв всех транспортных цепочек. Так устроена наша страна, так устроена транспортная система. Она так десятилетиями, веками так складывалась. И в этом специфика - наша страна большая, но транспортный хаб такого мирового уровня один на всю страну", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что "незакрытие" не смог позволить себе практически ни один город мира. При этом Собянин сказал, что "жесткие дискуссии" о закрытии столицы, введении комендантского часа и других строгих ограничений в правительстве велись.