Мурашко заявил, что Россия входит в число стран с высоким потреблением алкоголя и табака

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия до сих пор относится к странам с высоким распространением курения и пьянства, несмотря на снижение потребления алкоголя до 9,4 литра на душу населения и табака до 21,5% от взрослого населения в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Несмотря на то, что в последние годы мы существенно сократили потребление алкоголя и табака, мы все еще в числе стран с высокой распространенностью курения и пьянства, с которыми связано большинство смертей трудоспособного возраста", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

По данным Минздрава, с 2019 года объем потреблений алкоголя снизился с 10,6 литров на душу населения до 9,4 литра, а употребление табака - с 24,2% от взрослого населения до 21,5%.

При этом смертность от злоупотребления алкоголем и табаком снизилась на 2,8% среди мужчин трудоспособного возраста и на 1,6% среди женщин.

Продажа алкоголя за два года снизилась на 3%, табака - на 6%.