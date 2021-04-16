Мишустин поздравил Сергея Никоненко с 80-летием

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 80-летием народного артиста Сергея Никоненко, отметив его актерский талант и режиссерскую работу. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Уникальный актерский дар, широкий творческий диапазон помогают вам создавать самые разные образы. Успех сопутствует вам и в режиссуре. Ваши замечательные фильмы рассказывают о времени, о наших современниках и их судьбах, заставляют чувствовать и сопереживать", - говорится в телеграмме.

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве, дебютировал в кино в 1961 году, исполнив роль в картине "Сердце не прощает" Владимира Довганя и Ивана Кобозева. Также выступил в качестве режиссера 16 картин, среди которых "Птицы над городом", "Люблю. Жду. Лена", "Семьянин", "Охота жить" по мотивам рассказов Василия Шукшина. На данный момент Никоненко является президентом гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.