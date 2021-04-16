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Мурашко заявил, что охват антиретровирусной терапией при ВИЧ в России составил 72%

По словам министра, страна находится в числе первых стран, которые ВОЗ планирует исключить из перечня стран с высоким бременем туберкулеза, но для этого все же нужно сделать "еще несколько шагов"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Охват пациентов с ВИЧ-инфекцией антиретровирусной терапией в 2020 году в России составил 72%. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Охват антиретиовирусной терапией составил 72%. Созданная по поручению президента казенное предприятие сегодня активно работает с производителями лекарственных препаратов, я думаю, что в этом году они получат лучший эффект по закупке лекарственных препаратов, что нам так же позволит увеличить охват", - сказал он, выступая на заседании коллегии министерства.

Министр также отметил, что в 2020 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 21% по сравнению с 2019 годом, а смертность от него - на 10%. По словам Мурашко, Россия находится в числе первых стран, которые ВОЗ планирует исключить из перечня стран с высоким бременем туберкулеза, но для этого все же нужно сделать "еще несколько шагов".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияМедицина
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