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Пандемия COVID-19
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В России возбудили более 80 уголовных дел за заражение коронавирусом по неосторожности

В МВД также сообщили, что до конца 2020 года было возбуждено 23 уголовных дела за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Более 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусной инфекцией по неосторожности, возбуждено в России. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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"Усилена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже уголовная ответственность, 82 уголовных дела возбуждено", - сказал он.

Горовой также отметил, что с момента начала пандемии на территории России установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений, которые касаются эпидемиологических угроз. "23 уголовных дела было возбуждено до конца прошлого года. Усилена ответственность за невыполнение требований законодательства уполномоченных должностных лиц в сфере благополучия населения, более 2 млн протоколов было составлено на конец прошлого года", - сказал Горовой.

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