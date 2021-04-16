ВОЗ высказалась за осторожный подход к введению паспортов вакцинации от COVID-19

ЖЕНЕВА, 16 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, обратив внимание, в частности, на тот факт, что вакцины от COVID-19 не дают 100-процентной гарантии защиты от заражения.

"На настоящий момент мы должны быть очень осторожны, когда обсуждаем идею паспортов вакцинации", - сказала она. Сваминатан напомнила, что ВОЗ рекомендует регистрировать всех, кому сделаны прививки. "Это могла бы быть цифровая регистрация, и мы разработали технические стандарты на этот счет", - пояснила эксперт, подчеркнув, что речь в данном случае не идет о том, чтобы сделать наличие такого документа об иммунизации "императивным" требованием для тех, кто осуществляет международные поездки.

По словам Сваминатан, на настоящий момент нет научного критерия "в отношении защитного уровня антител" от COVID-19. "Мы знаем, что вакцины не защищают на 100% от инфицирования", - напомнила она. В этой связи невозможно "гарантированно сказать, что все, кто вакцинирован, точно не заразится и отсутствует риск заражения других", заключила главный научный сотрудник ВОЗ.