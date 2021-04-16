В ВОЗ призвали обеспечить мигрантам и беженцам доступ к вакцинации

"Охват беженцев и мигрантов мероприятиями по вакцинации имеет важное значение для защиты их здоровья и здоровья населения принимающей страны. Ряд стран подали пример другим, поступив именно так. Однако расширение масштабов национальных мер, направленных на решение проблем здоровья мигрантов, требуют консенсуса и сотрудничества между странами и регионами", - сказал он.

По словам Клюге, в европейском регионе проживает 35% мирового населения международных мигрантов, а в 2019 году они составляли более 10% всего населения. Директор бюро подчеркнул, что от их здоровья "зависит глобальное общественное здоровье и инвестиции в него обеспечивают социальную, экономическую отдачу". "Правда в том, что решение проблемы здоровья мигрантов, которая сейчас актуальна как никогда ранее, является лакмусовой бумагой для нашего общего успеха в обеспечении здоровья. Не будет всеобщего охвата услугами здравоохранения без охвата мигрантов, которые сильно пострадали от пандемии", - указал он.

При этом директор Европейского бюро ВОЗ отметил, что организация рассчитывает на сотрудничество с СНГ по вопросам оказания помощи мигрантам и беженцам. "Расширяя работу по вопросам здоровья мигрантов, мы рассчитываем на вас, страны СНГ, как на очень важных партнеров. Один из приоритетов ВОЗ - оказание содействия вам в разработке мероприятий по укреплению здоровья и социальной поддержки для всех", - подчеркнул он.

"В ближайшем месяце региональное бюро ВОЗ намерено наладить специализированную помощь и поддержку на путях и маршрутах передвижения мигрантов. В этом году мы также планируем организовать межстрановое совещание для СНГ с целью обзора мер политики и согласования общих принципов", - информировал Клюге, отметив, что межстрановая работа должна лечь в основу будущей стратегии охраны здоровья мигрантов.