Мишустин надеется, что Москва и Минск успешно решат проблемы с коронавирусом

МИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Москва и Минск успешно решат совместными усилиями проблемы, возникающие в двусторонних отношениях в связи с коронавирусом.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу Мишустин отметил, что из-за пандемии коронавируса произошло существенное падение российско-белорусского товарооборота, однако страны "потихоньку" его восстанавливают. Возобновляется и транспортное сообщение между двумя странами. "Тридцатого апреля "Ласточка" должна "полететь" из Москвы в Минск. Мы тоже это все приветствуем", - сказал он.

"Коронавирус отходит, хотя наши медики и предупреждают о рисках, которые могут содержаться в различных вариациях штамма. Но совместными действиями мы справимся", - уверен глава правительства РФ.

Он добавил, что российские специалисты работают совместно с учеными Белоруссии, а также напомнил, что в ближайшее время республика должна выпустить свою вакцину от ковида. "Поэтому мне кажется, что наше взаимодействие в области промышленности, энергетики, транспорта, инфраструктуры, строительства очень активное. 2021-й год - это Год России в Белоруссии, следующий год - [Год] Белоруссии в России", - сказал Мишустин, выразив уверенность, что обмен культурный обмен будет интенсифицирован, и поблагодарил Лукашенко за вклад в укрепление культурных связей с РФ.

Глава кабмина заверил Лукашенко, что находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой Романом Головченко. "Мы работаем над улучшением двусторонних отношений и решением наших проблем", - заверил Мишустин.

Он также передал Лукашенко самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина. "Мы как раз накануне говорили с ним о деталях нашего взаимодействия", - добавил председатель правительства РФ.