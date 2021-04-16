Мурашко назвал приоритетные задачи Минздрава на 2021 год

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Обеспечение устойчивости системы здравоохранения России к инфекционным вызовам, а также разработка программы по модернизации системы оказания медпомощи пациентам с инфекционными болезнями являются приоритетными задачами Минздрава РФ на 2021 год, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Приоритетной задачей должно стать обеспечение устойчивости системы здравоохранения к инфекционным вызовам. В первую очередь нам необходимо обеспечить охват не менее 60% взрослого населения специфической профилактикой COVID-19, а также мы должны разработать новые препараты для лечения данного заболевания", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ по итогам работы министерства в 2020 году.

Мурашко также отметил, что экспертам предстоит разработать программу по модернизации системы оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными болезнями, а также решения, направленные на обеспечение готовности национальной системы здравоохранения к вызовам.

"Необходима разработка и внедрение вертикальной интегрированной системы "Инфекционные болезни", развитие системы медицинской реабилитации, в том числе организация и проведение реабилитации пациентов с осложнениями после ковида", - сообщил глава Минздрава, добавив, что число осложнений после коронавирусной инфекции в два раза превышает число осложнений после ОРВИ.