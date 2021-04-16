Министр туризма Греции пообещал, что у россиян не будет сложностей с получением виз

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Граждане России не столкнутся с проблемами при получении шенгенских виз для посещения Греции. Об этом заявил в интервью ТАСС греческий министр туризма Харис Теохарис.

"Даже в прошлом году в разгар пандемии Греция не переставала выдавать визы, как другие страны. Таким образом, даже на пике кризиса мы доказали, что мы это делаем и продолжим поступать также. [Никаких проблем] не будет", - сказал он.

Теохарис отметил, что Россия и Греция ведут диалог по устранению всех трудностей для восстановления авиасообщения. "В прошлом мы видели, что некоторые визы, которые мы выдавали людям, следовавшим к нам транзитом через другие страны, там не принимались. У нас были проблемы с другими странами. Лучше иметь прямое авиасообщение", - подчеркнул министр.

Теохарис выразил уверенность, что "этот год будет лучше предыдущего" для Греции в плане туризма, при этом он не стал вдаваться в подробности касательно числа ожидаемых в стране туристов: "Самое важное, чтобы те, кто хотел приехать в Грецию, имели эту возможность и, находясь в стране, провели отлично время, вооружились широкой улыбкой, отдохнули и затем возвратились благополучно и в безопасности домой к своим родным, друзьям и коллегам".