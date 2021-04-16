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Песков не прокомментировал данные о задержании в Москве белорусского адвоката и политолога

Речь идет о Юрии Зенковиче и Александре Федуте

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Кремль не располагает никакой информацией о гражданах Белоруссии адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте, которые, по данным СМИ, якобы были задержаны в Москве. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, никак не могу прокомментировать - эти люди не имеют к администрации президента, к Кремлю никакого отношения", - сказал он. По вопросам работы спецслужб Песков рекомендовал обратиться именно в эти службы.

"Мы не располагаем вообще никакой информацией об этих гражданах", - отметил он.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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