Найденный в центре Владивостока тоннель законсервируют

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Тоннель, построенный в начале XX века, который обнаружили строители фонтана на центральной площади Владивостока, будет законсервирован. Администрация города приняла такое решение после заключения региональной инспекции по охране объектов культурного наследия и археологов.

"Инженерное сооружение будет законсервировано, сейчас администрация Владивостока совестно с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края прорабатывает варианты проведения этих работ. После выполнения консервации строительство "сухого" фонтана на площади будет продолжено", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Консервация тоннеля является обязательным условием для продолжения строительных работ. В отчете историков сообщается, что тоннель является частью системы городского поверхностного водоотвода, построенного в период от 1900 до 1950 года. Первоначальный облик объекта изменили в советское время с использованием железобетонных сводов.

"Данное инженерное сооружение не может быть определено как полноценный объект культурного наследия в силу недоступности всех его параметров. Тем не менее, несомненно, оно является элементом исторической среды Владивостока", - заключили специалисты после проведения экспертизы.

Ранее эксперты установили, что на месте тоннеля нет культурных слоев древнего, средневекового или более позднего времени. При первичном осмотре историки обнаружили в грунте следы культурных остатков, в том числе осколки фарфоровой посуды династии Цин конца XIX века.

Осенью 2020 года власти Владивостока проводили голосование среди жителей для выбора места будущего фонтана. По его итогам современный объект благоустройства было решено построить на центральной площади Владивостока. Подрядчик планировал завершить работы к 1 сентября.