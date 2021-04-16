Советник президента России заявила о росте числа детей с инвалидностью

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число детей с инвалидностью и ограничениями по здоровью в России неуклонно растет, эти показатели необходимо учитывать при формулировании задач в сфере здравоохранения. Об этом в пятницу заявила советник президента РФ Александра Левицкая, выступая на итоговой коллегии Минздрава РФ.

"У нас детская инвалидность неуклонно растет, сейчас это уже больше 725 тыс. детей-инвалидов", - сказала Левицкая, отметив, что также "растет число детей с ограниченными возможностями здоровья".

Она в связи с этим призвала главу Минздрава Михаила Мурашко при обсуждении итогов деятельности системы здравоохранения и формулировании задач в этой сфере, "смотреть не только младенческую смертность", но и "другие показатели здоровья детей". Кроме того, советник президента РФ указала на важность обеспечения сопровождения, медицинской помощи, диспансерного наблюдения и реабилитации таких детей.

В целом, говоря о ситуации со здоровьем несовершеннолетних, Левицкая отметила, что "дети прожили вместе со взрослыми непростой год [пандемии]". "И какой это год был, и как еще сложится здоровье детей - это тема отдельных исследований, и эти исследования надо проводить", - сказала советник главы государства.

Согласно данным Пенсионного фонда России, всего в РФ 11,7 млн инвалидов, дети составляют из них 5,6%. Из них 402 тыс. человек - мальчики, 298 тыс. - девочки. Детям с инвалидностью полагается социальная пенсия по инвалидности. Ее средний размер составляет 10,6 тыс. руб. Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами.