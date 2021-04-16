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Пандемия COVID-19

Китай намерен с Францией и ФРГ помочь развивающимся странам в получении вакцин

ПЕКИН, 16 апреля. /ТАСС/. Китай намерен совместно с Францией и Германией оказать помощь развивающимся странам в получении вакцин от коронавируса.

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Об этом в ходе прошедшего в пятницу в режиме видеоконференции трехстороннего саммита с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай выступает против вакцинного национализма, а также искусственного создания разницы в степени иммунизации. КНР намерена вместе с международным сообществом, включая Францию и Германию, содействовать и оказывать помощь развивающимся странам в своевременном получении вакцин", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

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ГерманияКитайФранцияПандемия COVID-19
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