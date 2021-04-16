Google готов снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на YouTube

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Компания Google согласилась с необходимостью снятия ограничений с ряда российских фильмов на YouTube, в том числе с фильма "Ржев. 500 дней в огне". Об этом сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в пятницу по итогам встречи с представителями компании.

"Мы обратили внимание, что многие незапрещенные ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, российский фильм про Беслан, российский фильм про Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение и, кстати говоря, Google с этим согласился", - отметил Пискарев.

По его словам, представители компании согласились с доводами комиссии и намерены работать с представленными материалами. "Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", - отметил Пискарев.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес компании Google LLC два требования в максимально короткие сроки снять возрастные ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне" на Youtube. В ответ на первое требование Google сообщил о наличии в видеозаписи контента, недопустимого для пользователей моложе 18 лет.

В письме в адрес администрации Google Роскомнадзор указал на отсутствие в фильме информации, запрещенной для распространения среди детей, и соответствие видеоматериала возрастной категории 16+. Ограничения доступа к просмотру фильма подростков от 16 до 18 лет "лишают их права на изучение героической истории своей страны, подвига советского народа в Великой Отечественной войне", отметили в пресс-службе.

Роскомнадзор также подчеркивал, что распространение информации на территории России регулируется российским законодательством, а "иностранные интернет-сервисы должны неукоснительно соблюдать установленные в нашей стране требования к возрастным ограничениям".