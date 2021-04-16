"Радио Свобода" оштрафовали на 79 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) превысила 79 млн рублей. Об этом ТАСС сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзором в отношении "РСЕ/РС" и его гендиректора составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента. Суд рассмотрел 288 протоколов и вынес постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 79,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В силу вступило 40 постановлений, общая сумма штрафов по ним составляет 11 млн рублей.

По состоянию на 16 апреля штрафы, назначенные судом, не оплачены.

В пресс-службе рассказали, что в четверг Роскомнадзор составил еще 10 протоколов за повторное неисполнение требований закона о маркировке информации. Наказание за повторное нарушение - штраф на должностное лицо в размере 100 тыс. рублей и на юрлицо - 1 млн рублей.

О маркировке

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что материалы преследуют интересы других государств.

Как сообщил ТАСС представитель "Радио Свобода", штрафы будут планомерно оспариваться в суде.