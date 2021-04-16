Глава АСИ предложила Киргизии бесплатную франшизу "Точек кипения"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила распространить формат российских пространств "Точка кипения" в Киргизской Республике.

"Формат "Точек кипения" мы сформировали в бесплатную франшизу для других стран. У нас Сербия сейчас заинтересована, в Казахстане в мае уже открываем первую "Точку кипения". Будем рады, если в Кыргызстане тоже такое пространство откроется", - сказала Чупшева на встрече с делегацией министерства образования и науки республики.

Предложение поддержал министр образования и науки Киргизии Алмазбек Бейшеналиев, который пообещал обсудить этот вопрос с президентом страны.

"Точки кипения" - это пространства, предназначенные для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. Они базируются в университетах, городских центрах, библиотеках и обустраиваются под решения задач региона, давая возможность резидентам быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные команды, находить единомышленников, учиться и учить, менять к лучшему жизнь университета, города, региона. Всего в стране открыты 112 "Точек кипения".

В 2020 году в "Точках кипения" по всей России проведено порядка 13 тыс. мероприятий, в которых приняли участие, очно и удаленно, более 600 тыс. человек.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2013 года. Он получил статус сетевого в конце 2016 года. Держателем некоммерческой франшизы является "Платформа НТИ", учрежденная АСИ и Министерством науки и высшего образования РФ.