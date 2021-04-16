Глава МЧС призвал наказывать лиц, виновных в нарушении правил выжигания сухой травы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев призвал наказывать лиц, которые нарушают вступившие в силу новые правила противопожарного режима, устанавливающие требования к выжиганию сухой травы и мусора, в том числе на территории домовладений.

"По статистике, в 80% случаях виновником всех пожаров является человек. Прошу усилить разъяснительную работу и профилактические мероприятия с гражданами, в том числе по установленным запретам и ограничениям. С 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима, регламентирующие выжигание сухой растительности и мусора, в том числе на территории домовладений. И лица, виновные в нарушении этих правил, должны привлекаться к ответственности", - привели ТАСС в пресс-службе МЧС слова министра, который провел в Дагестане совещание по вопросам готовности региона к сезонным опасностям.

Зиничев обратил внимание на то, что с начала года на территории республики зарегистрировано 148 термоточек, из которых 135 являлись палами сухой растительности. В связи с этим он подчеркнул необходимость активно использовать приложение ведомства по выявлению термоточек, с помощью которого можно узнать не просто место их нахождения, но и точные координаты.

В целом, как добавили в МЧС, отмечено, что для региона характерен широкий спектр чрезвычайных ситуаций: лавины и сели, сейсмические процессы, дождевые паводки, природные и техногенные пожары. К настоящему моменту практически завершены превентивные мероприятия в рамках подготовки к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. В готовности к реагированию находятся более 3 тыс. человек и почти 320 единиц техники МЧС.

"Прошу акцентировать внимание на мерах по минимизации последствий возможных паводков на реках республики (Аркас, Сулак, Самур и других), а также селевых потоков в горных районах, вызванных ливневыми дождями. Необходимо завершить начатую работу по установлению зон затопления и продолжать выполнение мероприятий по селезащите населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Зиничев.

Министр в рамках рабочей поездки ознакомился с функциональными возможностями ситуационного центра республики, позволяющими в круглосуточном режиме получать и обрабатывать оперативную и достоверную информацию об обстановке в регионе на всех уровнях, а также принял участие в запуске строительства центра медицинской и психологической реабилитации для пожарных и спасателей.

Новые правила противопожарного режима

Новые правила противопожарного режима в РФ, принятые в рамках так называемой регуляторной гильотины, вступили в силу 1 января. Они устанавливают новые требования к разведению костров и сжиганию мусора. Как пояснял директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, любой домовладелец на своем участке имеет право развести огонь и пожарить шашлык, приготовить барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности.

Вокруг костра в радиусе двух метров не должно быть сухой травы, веток, сухих деревьев, горючих материалов. За территорией частных домовладений можно разводить костер только в 50 метрах от зданий и сооружений. Но если усилится ветер, его нужно сразу потушить водой или землей. Также вокруг населенных пунктов должны быть сделаны минерализованные полосы от природных пожаров. И обновлять их нужно ежегодно перед началом пожароопасного сезона.