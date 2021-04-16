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Пандемия COVID-19
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Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ заявила, что вакцинация - ключ к преодолению пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL
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Канцлер Германии Ангела Меркель
© EPA-EFE/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL

БЕРЛИН, 16 апреля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила первый компонент вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca.

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Об этом сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - приводятся в сообщении слова канцлера.

Ранее вакцину этой же компании получил президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Препаратом от AstraZeneca в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря, за это время первичную дозу препарата получили около 18% населения - примерно 15 млн человек.

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Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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