В Великобритании выявили новый штамм коронавируса

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Новая разновидность коронавируса, впервые выявленная в Индии, обнаружена в апреле в Великобритании. Как сообщила в пятницу Служба общественного здравоохранения Англии, в королевстве зафиксировано 77 случаев заражения этим вариантом инфекции.

Разновидность, получившая название B1617, была отмечена у 73 человек в Англии и у четырех пациентов в Шотландии. В настоящее время ученые отнесли этот штамм к категории "изучаемых вариантов".

Комментируя сообщения об обнаружении новой мутации вируса, британские власти не стали исключать, что на этом фоне ужесточат въезд в королевство из Индии. В частности, республика может пополнить составленный правительством Великобритании список стран "повышенного риска", по возвращении из которых все прибывающие в островное государство должны провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. При этом Лондон пока не планирует отменять визит премьер-министра Бориса Джонсона в Индию, запланированный на конец апреля, заявили на Даунинг-стрит, 10.

В силу развитых методов секвенирования генома вируса в Великобритании на регулярной основе обнаруживают новые штаммы коронавирусной инфекции. Все мутации в стране делятся на два вида - "изучаемые варианты" и "вызывающие беспокойство варианты". К последним относятся кентская, бристольская, бразильская и южноафриканская разновидности.

В общей сложности с начала пандемии в Великобритании умерли 127,1 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 150,4 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превышает 4,38 млн.

Темпы распространения вируса стали неуклонно снижаться в стране после начала программы вакцинации в декабре прошлого года и введения третьего по счету общенационального карантина. В связи с успехами прививочной кампании власти начали постепенно отменять часть коронавирусных ограничений.