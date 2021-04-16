Глава СК заявил, что у следователей нет цели привлекать врачей к уголовной ответственности

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет не ставит перед собой цель во что бы то ни стало привлечь врачей к уголовной ответственности, заявил пятницу председатель СК Александр Бастрыкин на совещании с представителями медицинских учреждений.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, на совещании обсуждалась в том числе и специфика расследований уголовных дел, касающихся врачебных ошибок, признаков халатности и других возможных преступлений. "У нас нет цели во что бы то ни стало привлечь врача к уголовной ответственности. В рамках предварительного следствия мы, прежде всего, опираемся на доводы и комплекс экспертиз, проведенных в независимых экспертных учреждениях", - привела слова Бастрыкина Петренко.

Глава СК отметил, что эти проблемы можно решать только в конструктивном диалоге. По его словам, по каждому обращению потерпевших следователи объективно разбираются в ситуации, в том числе с привлечением независимых представителей медицинского сообщества.

Бастрыкин отметил мужество врачей в борьбе с пандемией и поблагодарил их за тяжелый труд. "В период пандемии мы также потеряли нашего товарища - руководителя отдела социального и медицинского обеспечения Следственного комитета Николая Николаевича Грищенко. Отдавая все время заботе о здоровье сотрудников, он фактически погиб на боевом посту от последствий коронавирусной инфекции", - сказал Бастрыкин.