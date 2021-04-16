Власти Молдавии хотят приобрести у России 700 тыс. доз вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют закупить 700 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое решение принял в пятницу Национальный комитет по координации деятельности по иммунизации населения от коронавируса.

"На заседании комитета принято решение подать запрос властям Российской Федерации на приобретение 700 тыс. доз вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Лидер крупнейшей в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон сообщил ранее, что по итогам его переговоров в Москве с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком уже в апреле в республику поступит в качестве гуманитарной помощи 182 тыс. доз "Спутника V". Часть этой партии - 62 тыс. доз предназначены для непризнанного Приднестровья. По его словам, правительство также закупит необходимое количество доз этого препарата.

В Молдавию уже поступило 110 тыс. доз препаратов британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer, которые были выделены республике через международную платформу распределения вакцин COVAX, а также правительством Румынии. В мае и июне здесь ожидают еще свыше 200 тыс. доз через эту платформу.

Как свидетельствуют опросы, более трети жителей республики (35,42% опрошенных) желают привиться российским препаратом, отдав ему предпочтение перед Pfizer и AstraZeneca.

По оценкам властей, Молдавии с населением около 3,4 млн человек (включая непризнанное Приднестровье) потребуется примерно 4,8 млн доз (на два этапа вакцинации), чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит в качестве помощи 20% от необходимого объема, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы правительство Молдавии будет закупать напрямую у производителей.