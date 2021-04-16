Христенко опередил Навку по размеру доходов в 2020 году

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Делового совета Евразийского экономического союза, президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко стал лидером по размерам доходов за 2020 год среди супругов высших чиновников Кремля и правительства. В декларации супруга вице-премьера Татьяны Голиковой значится заработок в 269,890 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

Из документа следует, что в собственности у Христенко находятся земельный участок площадью 16 703 кв. м, жилые дома площадью 991 кв. м и 337 кв. м, квартира площадью 218 кв. м.

Впервые за последнее время бывший вице-премьер Христенко, декларировавший по итогам 2019 года 51,4 млн рублей, а по итогам в 2018 года - 81,3 млн рублей, опередил по размеру заработка супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Доход спортсменки, которая за 2019 год декларировала 235 млн 922 тыс. 318 рублей, за 2020 год составил 212 млн 878 тыс. 640 рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля в пятницу.

Олимпийская чемпионка заработала в 2020 году почти в 17 раз больше, чем супруг, занимающий пост заместителя руководителя администрации президента РФ - пресс-секретаря главы государства. Навка, как и прежде, владеет двумя земельными участками площадью по 79 и 14 соток, двумя жилыми домами площадью 779,2 и 353,5 кв. м, тремя квартирами площадью 180,4, 108,4 и 78,8 кв. м и одним машино-местом. К движимому имуществу супруги Пескова относятся два автомобиля Mersedes (модели CL63 AMG и GLE63) и мотовездеход Yamaha.

Супруга премьер-министра Михаила Мишустина Владлена, которая внесла в декларацию доход в размере 63 млн 892 рублей (54,8 млн рублей в 2019 году, 47,7 млн рублей в 2018 году), оказалась на условном третьем месте по размеру заработка. "В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках", - уточнили в пресс-службе правительства. По ее данным, в декларации жены главы кабинета министров также значатся в пользовании жилой дом площадью 861 кв. м, земельный участок площадью 5500 кв. м, квартира площадью 141,6 кв. м, в собственности - автомобиль Ford Kuga.

Условные четвертое и пятое места по уровню дохода в 2020 году заняли супруги первого вице-премьера Андрея Белоусова с 61,6 млн рублей и вице-премьера Дмитрия Чернышенко с 59,4 млн рублей.

Меньше миллиона в год

Восемь жен членов правительства по итогам 2020 года задекларировали доход ниже миллиона рублей. Это супруги вице-премьера Юрия Борисова (200 тыс. рублей), вице-премьера Дмитрия Григоренко (262 тыс. рублей), вице-премьера Александра Новака (645 тыс. рублей), главы МЧС Евгения Зиничева (312 тыс. рублей), главы МВД Владимира Колокольцева (249,5 тыс. рублей), министра экономического развития Максима Решетникова (480 тыс. рублей). У супруги министра науки и высшего образования Валерия Фалькова нулевой годовой доход.

Супруги 30 высокопоставленных сотрудников администрации президента РФ также задекларировали годовой доход в размере менее одного миллиона рублей. Среди них, например, жены руководителя администрации Антона Вайно (772 374 рублей), заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева (ноль рублей), секретаря Совета безопасности Николая Патрушева (772 374 рублей), первого заместителя руководителя администрации Сергея Кириенко (229 689 рублей), помощника президента Максима Орешкина (157 780 рублей).

По декларациям шесть членов правительства не находятся в браке: вице-премьер Марат Хуснуллин, министр культуры Ольга Любимова, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.