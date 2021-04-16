В России мораторий на санкции для нелегальных мигрантов действует до 15 июня

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. МВД разъяснило, что меры по содействию в получении мигрантами документов для пребывания в РФ без применения санкций действуют до 15 июня. В пресс-центре министерства отметили, что после этой даты в отношении нелегальных мигрантов будут применены санкции.

Ранее в пятницу на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран Содружества с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения.

В МВД разъяснили, что Горовой лишь напомнил о том, что меры по содействию в получении мигрантами документов действуют до 15 июня. В соответствии с указом президента от 18 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса нелегальным мигрантам предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций. "На протяжении года МВД России реализуется комплекс мероприятий, направленных на содействие данной категории иностранных граждан в получении документов, необходимых для дальнейшего законного пребывания в РФ и осуществления трудовой деятельности, в том числе путем проведения разъяснительной работы среди иностранцев совместно с дипломатическими миссиями иностранных государств и общественными организациями", - добавили в министерстве.

Согласно данным МВД, в настоящее время на территории РФ незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.