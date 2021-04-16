В мире впервые за три месяца ковидом за неделю заболели больше 5 млн человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за минувшие семь дней увеличилось примерно на 5,2 млн, это почти на 20% больше, чем неделей ранее. По подсчетам ТАСС, количество заразившихся превысило 5 млн впервые с середины января и оказалось максимальным с декабря 2020 года.

Более 3 млн умерших в мире. Главное о коронавирусе за 16 апреля

Ситуация продолжает осложняться в странах, которые и так занимают первые места в мире по числу заболевших - США, Индии, Бразилии. В общей сложности за время пандемии коронавирус выявили у 139,2 млн человек, то есть у каждого 55-го жителя Земли.

Смертность от новой инфекции также резко выросла - впервые с февраля за неделю умерли более 80 тыс. заболевших. Общее число летальных исходов, по подсчетам ТАСС, превысило 3 млн.

При этом количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение прямо сейчас, за неделю снизилось сразу на 5 млн, до 18 млн. Однако это неполные данные, поскольку не все страны публикуют соответствующую статистику.

Взрывной характер распространения

В Индии за неделю выявили сразу 1,2 млн заразившихся, из них более 216 тыс. - за последние сутки, что стало новым максимумом для страны.

В Бразилии ежедневно подтверждают 75 тыс. новых случаев заражения. Это меньше, чем в конце марта, когда на пике там выявили 97,6 тыс. инфицированных за сутки.

В Соединенных Штатах с начала марта заболеваемость выросла примерно на 35%, каждый день коронавирус диагностируют примерно у 70 тыс. человек. Это все еще заметно - в 4,4 раза - меньше, чем на пике очередной волны эпидемии в США в январе. При этом сейчас в стране болеют почти 7 млн человек - примерно четверть от общего числа заразившихся.

В число стран с самыми высокими темпами распространения инфекции вошла Турция - там выявляют уже более 60 тыс. заразившихся в сутки. Из-за резкого подъема заболеваемости властям пришлось усилить ограничительные меры и ужесточить комендантский час. Россия, среди граждан которых турецкие курорты пользуются большой популярностью, решила до 1 июня серьезно ограничить авиасообщение с Турцией.

Ситуация ухудшается в самых разных частях планеты: так, в Аргентине и Иране число заболевших растет более чем на 25 тыс. в день, а в Германии оно превышает 30 тыс. в сутки.

Положение в Европе

В некоторых странах Западной Европы положение, напротив, становится лучше. В Великобритании заболеваемость остается на уровне прошлого сентября - около 3 тыс. случаев заражения в сутки. Однако в королевстве обнаружили новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Индии.

В Италии выявляют около 15 тыс. заболевших в день, это вдвое меньше, чем в начале года. При этом власти уже анонсировали ослабление карантинных мер к концу месяца и прорабатывают возможность летом открыть границы для туристов.

Относительно стабильна ситуация в Испании, однако в последнюю неделю число выявляемых случаев там возросло с 6,5 тыс. до 8,5 тыс. в сутки.

Не так благополучно обстоят дела в Восточной Европе, особенно если учитывать численность населения. Так, в Черногории из каждых 100 тыс. жителей заразились 15,13 тыс., в Чехии - 14,89 тыс., а в Словении - 11,11 тыс. Это самые высокие показатели в мире.

Резкий рост смертности

За семь дней в мире зарегистрировали 84,3 тыс. летальных исходов - почти на 10 тыс. больше, чем на предыдущей неделе.

В Бразилии зафиксировали более 4 тыс. смертей за один день, а за неделю число умерших превысило 20 тыс. В Индии смертность за неделю возросла почти втрое, в четверг власти страны впервые с октября прошлого года сообщили более чем о 1 тыс. умерших.

Резко увеличилась смертность в странах Восточной Европы, достигнув пиковых значений в Польше (свыше 900 летальных исходов в сутки) и на Украине (около 500). В относительном выражении она выше всего также в восточноевропейских странах: в Чехии на каждые 100 тыс. жителей приходится 264 умерших, в Венгрии - 257, в Черногории - 225, свидетельствуют подсчеты ТАСС.