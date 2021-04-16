Кремлевский дворец возобновит мероприятия со зрителями с 11 мая

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) откроется для зрителей с 11 мая. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

ГКД был закрыт для публики с середины марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

"Мы согласовали возвращение зрителей в Государственный Кремлевский дворец с 11 мая. На данный момент ближайшее запланированное мероприятие с публикой - 13 мая", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия будут проходить с заполняемостью залов не более 50%.

Первым мероприятием со зрителями станет показ спектакля "Тысяча и одна ночь" театра "Кремлевский балет" 13 мая.