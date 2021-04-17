В Виндзорском замке пройдут похороны супруга королевы Великобритании принца Филипа

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа состоятся в субботу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Траурная церемония пройдет по военному образцу, а ее детали были еще много лет назад разработаны при участии самого принца-консорта.

В 14:40 (16:40 мск) гроб с телом герцога Эдинбургского, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, будет вынесен из частной часовни Виндзорского замка и водружен на окрашенный по-военному в зеленый цвет джип Land Rover. Эта идея принадлежала усопшему, который участвовал в создании автомобиля с кабиной на двух человек и специальным кузовом, на котором можно закрепить гроб. На сам гроб положат личный штандарт принца Филипа, адмиральскую фуражку и церемониальную саблю ВМС.

В 14:45 (16:45 мск) процессия во главе с оркестром Гвардейского гренадерского полка направится в сторону часовни Святого Георгия. Полк выбран не случайно, ведь именно полковником этого формирования герцог Эдинбургский был в течение 42 лет. По обе стороны дороги будут стоять представители Королевского флота, Королевской морской пехоты, Королевского полка Шотландии и Королевских ВВС. Армия всегда играла большую роль в жизни принца, служившего еще во время Второй мировой войны, поэтому в Виндзорском замке в субботу всего будет 730 военных при полном параде и четыре оркестра.

Параллельно с шествием отряд королевской конной артиллерии даст залп из пушек, а в Сторожевой башне Виндзора зазвонят в колокол. Церемония шествия будет довольно короткой и займет всего 8 минут. Ее Величество будет замыкать процессию на официальном автомобиле Bentley в сопровождении фрейлины, в то время как остальные члены королевской семьи проделают весь путь за гробом пешком.

В 15:00 (17:00 мск), когда все гости соберутся в часовне Святого Георгия, по всей стране будет объявлена минута молчания. После этого состоится служба, которую будет вести духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Без военной формы

По настоянию Елизаветы II все старшие члены монаршей семьи будут присутствовать на мероприятии в гражданской одежде. Несмотря на то, что, как правило, близкие родственники на похоронах усопшего монарха или его супруга надевают военную униформу, на этот раз траурная церемония пройдет по-другому: так, мужчинам предписано быть в визитке (тип сюртука), украшенной орденами и медалями, и черном галстуке, а женщинам - просто в одежде темных тонов.

Согласно британским СМИ, королева установила соответствующий дресс-код с тем, чтобы продемонстрировать единство правящей династии и не "подвергать унижению" принца Гарри, которому после его отказа от статуса старшего члена монаршей семьи и переезда в США запрещено носить военную форму.

Само мероприятие будут транслировать в субботу вещательная корпорация Би-би-си и телеканалы ITV и Sky News. При этом освещение церемонии начнется за пару часов до ее формального начала: в студиях передач гости, знавшие принца Филипа, будут вспоминать его перед тем, как проводить в последний путь. По телевидению за мероприятием будет следить и премьер-министр Борис Джонсон. Жителей Великобритании просят в условиях пандемии коронавируса не собираться у королевских резиденций по всей стране, а почтить память герцога минутой молчания.

Кто будет на похоронах

Изначальные планы подразумевали участие в траурной церемонии около 800 приглашенных. Однако из-за коронавирусных ограничений максимальное число участников похорон в Великобритании в данный момент ограничено тридцатью, и королевская семья не стала исключением в этом вопросе. Таким образом, на мероприятии смогут присутствовать лишь самые близкие члены семьи, включая четырех детей принца Филипа и его восемь внуков. Все гости, включая королеву, которой через дня исполнится 95 лет, будут в медицинских масках.

В соответствии с пожеланием принца-консорта, похороны будут не государственными, а "церемониальными королевскими" - они отличаются протокольными тонкостями. Последний раз "церемониальные королевские" похороны проводились в 2002 году, когда прощались с матерью Ее Величества Елизаветой Боуз-Лайон, и в 1997 году, когда хоронили принцессу Диану.

Где будет похоронен герцог

Принц Филип будет похоронен в королевской усыпальнице часовни Святого Георгия, однако это место станет его временным пристанищем. После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI, его супруга Елизавета Боуз-Лайон и младшая сестра Маргарет.

Ранее в течение сотен лет монархов и членов их семей хоронили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, однако в последние века многие суверены и их супруги стали выбирать местом своего последнего пристанища именно часовню на территории Виндзорского замка.