Синоптики ожидают на следующей неделе затяжные дожди придут в Центральной России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Обложные дожди и облачная погода придут в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) со вторника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, температура в ЦФО будет держаться около климатической нормы.