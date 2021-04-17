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Синоптики ожидают на следующей неделе затяжные дожди придут в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что температура будет держаться около климатической нормы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Обложные дожди и облачная погода придут в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) со вторника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начнется резкое изменение характера погоды. Прямо к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, температура в ЦФО будет держаться около климатической нормы.

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