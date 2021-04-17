В МВД рассказали о допустимых фотографиях и записях в паспортах

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Фотографии на паспорт нельзя подвергать художественной обработке для улучшения изображения, также недопустимо фотографироваться на основной документ, удостоверяющий личность, в цветных линзах. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства, такие фотографии не принимаются.

"В целях обеспечения более точной визуальной идентификации граждан приказом МВД России <...> введены ограничения на предоставление для вклеивания в паспорт фотографий с отредактированным либо художественно обработанным изображением для улучшения внешнего вида, а также с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что на изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица. "Несоответствие фотографий установленным требованиям служит основанием для отказа в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта и документов", - подчеркнули в министерстве.

В МВД уточнили, что личные фотографии в день подачи заявления о выдаче или замене паспорта должны быть идентичны и соответствовать возрасту заявителя. Они могут быть выполнены в черно-белом или цветном варианте. Размер фотографии должен быть 35 на 45 мм с изображением лица без головного убора. Исключения допускаются только для тех людей, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними без покрытой головы. Люди, постоянно носящие очки, обязательно должны быть в очках без тонированных стекол, а оправа при этом не должна закрывать глаза. Кроме того, не разрешается фотографироваться на паспорт в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка.

В МВД также пояснили, что недействительными являются паспорта, в которые внесены сведения или сделаны запрещенные отметки, например, о пересечении государственной границы. Вместе с тем по желанию россияне могут в паспорте указывать свои группу крови и резус-фактор, а также идентификационный номер налогоплательщика, а вот внесение в паспорт сведений о национальности человека не предусматривается.