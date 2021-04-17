В СК назвали регионы с худшим освоением бюджетных средств на жилье для сирот

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет по итогу анализа ситуации с предоставлением в субъектах РФ жилья гражданам, относящимся к категории детей-сирот, определил регионы с худшими показателями освоения бюджетных средств и обеспечения сирот жильем в 2020 году. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, к ним относятся Кабардино-Балкария, Курганская область, Алтайский край, Республика Алтай и Тува.

"Главам этих регионов направлены письма о необходимости обеспечения личного контроля работы в сфере реализации жилищных прав сирот", - сказала она.

По данным СК, по итогам 2020 года Кабардино-Балкария является регионом с худшим в России показателем освоения консолидированного бюджета, включающего в себя федеральные и региональные средства. В регионе не освоено более 88% этого бюджета и зафиксировано наибольшее сокращение объема региональных средств, выделенных на финансирование жилья для сирот в 2021 году. "Уровень обеспеченности сирот жильем в Кабардино-Балкарии в 2020 году составил чуть более 1% при общероссийском показателе в 15%", - сообщила Петренко.

В Курганской области не освоено 72% консолидированного бюджета, а объем выделенных региональных средств в 2021 году сокращен на 77%. В то же время уровень обеспеченности сирот жильем в 2020 году там составил 21%. В Калмыкии и Алтайском крае не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств. "Как следствие, уровень обеспеченности сирот жильем в Калмыкии составил чуть более 3%, а в Алтайском крае - 5%, что в пять и три раза меньше общероссийского показателя соответственно", - рассказала Петренко.

К регионам с низким показателем освоения бюджетных средств относится и Республика Алтай, где не смогли израсходовать 66% выделенных денег, в то время как жильем обеспечено лишь 5% сирот. В Туве не освоено более 40% консолидированного бюджета. В результате из почти 3,5 тыс. сирот, имеющих на 1 января 2020 года право на жилье, его получили только семь человек, хотя планировалось его выделить 485 сиротам. "Уровень обеспеченности сирот жильем в Туве составил менее 1%. При этом к 1 января их количество выросло еще на 23% - до 4,2 тыс.", - сообщила представитель СК.

В некоторых регионах (например, в Омской, Томской, Брянской, Курской, Тамбовской областях, Хабаровском крае) наблюдается тенденция освоения в первую очередь средств федерального бюджета при большом остатке неосвоенных региональных средств. "Такая ситуация может свидетельствовать о неэффективной организации работы при том, что обеспечение сирот жилыми помещениями является полномочием и расходным обязательством субъектов РФ", - пояснила Петренко.