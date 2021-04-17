Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Западной Сибири на следующей неделе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Похолодание сразу на 10 градусов придет в регионы Западной Сибири с понедельника. Температура будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Регион, где будет наиболее холодная погода, - это юг Западной Сибири. Там температура будет ниже нормы. Например, в Омской области уже к понедельнику температура опустится до отрицательных значений - максимальная дневная температура будет плюс 2 - минус 2 градуса. Температурный фон будет ниже нормы на 4-6 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура в регионах Западной Сибири понизится сразу на 10 градусов в понедельник по сравнению с пятницей. "Похолодание продлится до середины следующей недели", - отметил метеоролог.