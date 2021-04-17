В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в РФ еще недостаточно стабильна

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число ежесуточно регистрируемых в России случаев заражения коронавирусной инфекцией на протяжении месяца говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в стране еще недостаточно стабильна. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, так как еще очень большая прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса", - сказала она.

По мнению эксперта, для того, чтобы надежды на нормализацию обстановки оправдались к лету, следует привиться от коронавируса и продолжать соблюдать профилактические меры. "В настоящее время прогноз по ситуации с коронавирусом летом полностью зависит от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной", - заключила она.

Пшеничная также отметила, что ситуация с коронавирусом в России после майских праздников будет зависеть от того, насколько россияне будут соблюдать правила профилактики распространения COVED-19. "Какая будет эпидситуация после майских праздников, зависит от того, насколько привержены мы будем санитарным правилам", - сказала она. Представитель Роспотребнадзора отметила, что прогулки и общение на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования. Однако не стоит забывать о том, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем при достаточно близком и продолжительном контакте.

Эксперт также посоветовала избегать посещения разных мероприятий в закрытых помещениях, где достаточно высокий риск инфицирования. "И не забывайте носить маску во всех общественных местах, где сложно придерживаться социального дистанцирования: в магазинах, общественном транспорте", - напомнила Пшеничная.

Колебания в ежесуточном числе заразившихся коронавирусной инфекцией в России будут продолжаться при неустойчивой весенней погоде, сообщила эксперт. "При неустойчивой весенней погоде небольшие суточные колебания заболеваемости могут продолжаться, как это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции", - сказала она. Пшеничная подчеркнула, что для минимизации возможного подъема заболеваемости следует продолжать соблюдать меры предосторожности, а также пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

О ситуации в России

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 139,2 млн человек, около 3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 684 148 случаев заражения, выздоровели 4 310 557 человек, умерли 104 795. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.