Иркутский государственный цирк открылся после устранения нарушений пожарной безопасности

ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Иркутский государственный цирк, который в феврале 2020 года был закрыт по решению суда из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, устранил нарушения и в субботу открылся для зрителей. Об этом сообщила ТАСС директор цирка Людмила Болдарук.

"Иркутский цирк открывается для зрителей 17 апреля, во Всемирный день цирка. Пока год цирк был закрыт, мы, конечно, старались сделать его лучше. Сделали новое крыльцо, новые полы, покрасили фойе первого и второго этажа. Устранили все предписания МЧС по пожарной безопасности, расшили ступени, проходы", - сказала Болдарук.

В субботу в Иркутском цирке проходят представления цирковых студий Иркутской области и Республики Бурятия, а в мае начнут приезжать с гастролями труппы из других городов. В числе первых представлений - ледовое шоу "Айсберг" с белыми медведями и шоу Гии Эрадзе.

В 2022-2024 годах Иркутский цирк будет закрыт на реконструкцию. Из бюджета РФ на это выделено более 1,1 млрд рублей. В ближайшее время начнется подготовка проектно-сметной документации. "Будет сделан капитальный ремонт фасада здания и внутри здания, установят современное световое, звуковое оборудование, удобные кресла, сделают современные помещения для содержания животных", - рассказала Болдарук.

Иркутский государственный цирк является филиалом Российской государственной цирковой компании. В феврале 2020 года суд по иску прокуратуры вынес решение о приостановлении эксплуатации здания цирка до устранения нарушений требований пожарной безопасности. В частности, учреждению предписали оборудовать помещения автоматической установкой пожаротушения, расширить эвакуационные пути, заменить провода и кабели.

В связи с тем, что в марте 2020 года из-за пандемии был введен запрет на массовые мероприятия, цирк смог открыться только после снятия ограничений. В феврале 2021 года в Иркутской области циркам разрешили работать с наполняемостью залов не более чем на 25%, а в апреле допустимую загрузку увеличили до 75%.