В МЧС рассказали, как защититься от укусов клещей с приходом тепла

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России на фоне неблагоприятного прогноза развития ситуации с клещами в стране и наступлением солнечных теплых дней, советуют при походах в лес надевать однотонную светлую одежду, защищать голову капюшоном или шапкой, а также использовать специальные защитные средства.

"Идя в лес, используйте специальные противоэнцефалитные костюмы, защищающие от укусов клещей", - сказали в ведомстве. При этом, если нет специальной одежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. "Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной - на ней легче заметить клещей", - отмечают специалисты.

В МЧС подчеркнули, что клещи заползают на тело человека, как правила, с растений на уровне голени, колена и бедра, после чего ползут по одежде вверх. Также они могут упасть на голову с веток деревьев. В связи с этим, чтобы защитить себя от их укусов, брюки необходимо заправлять в сапоги, а верхнюю одежду - в брюки. Также лучше надевать гольфы или носки с плотной резинкой. "Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет - следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы", - рекомендуют в ведомстве. Кроме того, эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными защитными средствами от клещей, строго следуя инструкции по применению, подчеркнули в МЧС.

Важно регулярно осматривать себя на предмет клещей как в ходе прогулки в местах, где могут быть клещи, так и после возвращения домой.

В средней полосе первые клещи появляются ранней весной в солнечные дни на проталинах и повышением температуры воздуха до плюс 10 градусов. В результате укусов клещей повышается вероятность заболевания людей опасными для здоровья инфекциями с возможным смертельным исходом. Ранее ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили о неблагоприятной ситуации с клещами в стране в текущем году. По их данным, в РФ только с начала текущего года уже зафиксировано более 180 случаев укусов клещей.