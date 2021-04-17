Опрос: большинство школьников в РФ проводят за экранами гаджетов от четырех часов в день

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Большинство российских школьников проводят за экранами различных технических устройств от четырех часов в день, при этом смартфон среди учащихся является самым популярным гаджетом. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели аналитики онлайн-школы Skysmart.

"Большинство российских школьников проводят за экранами различных технических устройств от четырех часов в день. При этом 29% из них - от четырех до шести часов, а еще 20% - от шести до восьми часов. Каждый четвертый респондент (26%) использует гаджеты от двух до четырех часов в день, а каждый десятый - от восьми до 10. Почти не расстаются с различной техникой 6% опрошенных, каждый из них проводит более 10 часов за экраном. Только 1% респондентов использует гаджеты меньше часа в день", - говорится в материалах.

Согласно данным опроса, смартфон является самым популярным гаджетом у школьников (71%), каждый пятый ученик чаще всего использует компьютер, по 3% выбрали планшет и телевизор, по 1% приходится на портативные и другие устройства. Большинство школьников в основном тратят время за гаджетами на развлечения (31%) и общение (20%), 16% - преимущественно на учебу, 15% - на саморазвитие. Затруднились с ответом 18% респондентов.

Отмечается, что 81% опрошенных считают, что домашние задания можно выполнять на смартфоне, при этом 44% учеников отмечают, что в их школе недостаточно компьютеров для занятий, а каждый пятый респондент сказал, что компьютерных классов в их школе нет совсем. Остальные 36% опрошенных заявили, что не ощущают такой нехватки. Каждый второй школьник утверждает, что гаджеты помогают ему в учебе, еще 43% указали, что в некоторых обстоятельствах технические устройства могут помогать, а в некоторых - мешать учебе. Только 4% однозначно заявили о вреде гаджетов для процесса обучения, 3% респондентов затруднились с ответом.

Запрет на использование гаджетов на уроках считают неправильным 60% учеников, с ними не согласны 23% опрошенных. Еще 17% затруднились с ответом. Больше половины школьников (56%) считают, что в современном мире человек не может получить качественные знания без электронных устройств. Каждый четвертый респондент считает, что все-таки может, 19% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проведен в марте - апреле 2021 года среди 1 300 учеников школ во всех округах России.