Ограничение полетов в Турцию привело к увеличению спроса на премиальные отели Анапы

КРАСНОДАР, 17 апреля. /ТАСС/. Спрос на отдых в премиальных отелях Анапы в предстоящем курортном сезоне вырос на фоне ограничения сообщения с Турцией. Об этом сообщил ТАСС мэр города-курорта Василий Швец.

"К нам приедут гости, которые привыкли к определенному уровню сервиса, и мы должны соответствовать их требованиям. На сегодня больше всего ожидается премиальный сегмент туристов. Большая часть бронирования приходится на отели 4 и 5 "звезд", - сказал Швец.

Он уточнил, что мест на курорте хватит всем желающим. В 2021 году за счет введения в эксплуатацию новых объектов, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей коечная емкость курорта будет увеличена на 1 732 места и составит более 163 тыс.

"В этом году мы ожидаем прирост внутреннего турпотока в высокий сезон на 15-20%, понимаем, что к нам поедет более требовательный гость. Каждый отель, ресторан, магазин - это лицо курорта, именно от нас сейчас зависит, станут приехавшие туристы постоянными гостями Анапы или будут дальше ждать открытия Турции", - отметил глава города-курорта.

В понедельник стало известно, что Россия с 15 апреля до 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что курорты Краснодарского края готовы к приему туристов, планировавших отдых в Турции, будут приняты необходимые антиковидные меры.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.